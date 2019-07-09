2019/07/09 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد ر العيداني عن استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير وابي الخصيب بعد توقف العمل بهما في السنوات الماضية .وذكر العيداني في بيان صحفي ” تمت الموافقة على استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير وأبي الخصيب واللتين لهما اهمية كبيرة لهذين القضاءين “.وكان محافظ البصرة قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).