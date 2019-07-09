English | كوردى

بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب


بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب
2019/07/09 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن محافظ البصرة اسعد ر العيداني عن استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير وابي الخصيب بعد توقف العمل بهما في السنوات الماضية .

وذكر العيداني في بيان صحفي ” تمت الموافقة على استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير وأبي الخصيب واللتين لهما اهمية كبيرة لهذين القضاءين “.

وكان محافظ البصرة قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف لسنوات … استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاءي الزبير و ابي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).

كامل التفاصيل في: وكالة وطن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا