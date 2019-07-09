محافظ نينوى يناقش مع وفد منظمة فرنسية المباشرة ببناء مستشفى في سنجار

2019/07/09 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ نينوى منصور المرعيد اليوم الثلاثاء وفد منظمة فرنسية زائرة ، في ديوان محافظة نينوى.وقال المرعيد لوكالة وطن للانباء انه التقى بالوفد الزائر لمناقشة المباشرة بمشروع بناء مستشفى في قضاء سنجار تروم المنظمة بناءه في المرحلة القادمة .واضاف المرعيد :” ان المستشفى سيكون وسط القضاء ويضم عدة ردهات واقسام طوارئ وطوابق مختلفة […]

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