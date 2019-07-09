2019/07/09 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nqUXxnIdKgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يحاول الاستحواذ على ارض مشروع المفتية الاستثماري؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من يحاول الاستحواذ على ارض مشروع المفتية الاستثماري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).