2019/07/09 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عبرت الخارجية المصرية الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص.وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: “أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تعبر عن “قلقها” من تنقيب تركيا عن النفط قبالة قبرص وكالة خطوة برس.

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