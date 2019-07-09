"بوش" الألمانية تكشف عن مشروع مصنع جديد في مصر

2019/07/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

تعتزم شركة "بي.إس.إتش" المالكة للعلامة التجارية الألمانية "بوش" إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر، ليكون الأول للشركة في أفريقيا العام المقبل، على أن

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