2019/07/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير العمل والرخاء الإجتماعي "سليمان باك سرشت"، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإقامة دورات تعليمية للراغبين في التدريب المهني والحرفي من دولة سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران مستعدة لإقامة دورات للتدريب المهني للسوريين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران مستعدة لإقامة دورات للتدريب المهني للسوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).