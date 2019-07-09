2019/07/09 | 18:32

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الاعرجي يوضح ملابسات الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي

بغداد/..



استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء، سامي الاعرجي رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار والوفد المرافق له.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" اللجنة ناقشت خلال الاستضافة التي جرت في مقرها موضوع الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وتوضيح الملابسات حول الموضوع".

ولم تذكر اللجنة ماهي الملابسات التي تم ايضاحها من قبل رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار.



وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر والمنعقدة بتاريخ 14/5/2019بمنح الاراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار بموجب قراره رقم {175} لسنة 2019 وتشمل الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار أنشاء مراكز تجارية ، أقتصادية ، تعليمية ، بحوث وخدمات طبية ، بالأضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية وبما يتلائم مع المعايير العالمية هذا فضلاً عن أنشاء { 5 } الأف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن العراقي الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الأقتصادية الى البلد من خلال رفع قيمة الأراضي وأعادة المنشأت الى الدولة بعد أنتهاء مدة الأستثمار فيها فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بيها وافق مجلس الوزراء على تخصيص {4} الأف دونم الى شركة دايكو العالمية على أن يتم أستثمار المتبقي من المساحة والبالغة { 12 } الف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع.

فيما كشف عضو مجلس النواب محمد اقبال في تغريدة على {تويتر} "قرار الحكومة القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد غير مدروس ويحتوي على شبهات فساد خطيرةوالشركة المتقدمة غير كفؤة ولاتمتلك ملاءة مالية وليس لها أعمال مماثلة تبعث على الاطمئنان"، داعيا الحكومة الى" عدم الاندفاع وراء قرارات تؤثر على مستقبل البلد وتضربشريحة واسعة من المواطنين".انتهى3

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