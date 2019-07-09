القوات المسلحة الايرانية: لن ندع احتجاز ناقلة النفط من قبل بريطانيا يمر دون رد

2019/07/09 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري استعداد بلاده للرد على اي عدوان.

وأكد باقري في تصريح، أن ايران لن تدع قضية احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل القوة البحرية البريطانية تمر دون رد، معتبرا احتجاز بريطانيا للناقلة في المياه الدولية اجراءً انتقاميا كرد على اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة “غلوبال هوك”.

واضاف، أن الرد الإيراني على هذا الاجراء سيكون في الوقت والمكان المناسبين حينما يقتضي الامر.

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