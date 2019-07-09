2019/07/09 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أسماء اللجنة العليا المشكلة للتحقيق مع قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي بتهمة التخابر مع المخابرات الأمريكية المركزية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح ،إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “اللجنة التحقيقية شكلت برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع البرلمانية تكشف أسماء اللجنة العليا للتحقيق مع الفلاحي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع البرلمانية تكشف أسماء اللجنة العليا للتحقيق مع الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).