النقل تنظم حملة موسعة في العاصمة لمنع النقل العشوائي خارج المرآئب

2019/07/09 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء ، المباشرة بحملة موسعة لمنع النقل الجائر والعشوائي خارج المرآئب في بغداد بالتنسيق مع القوات الأمنية والمرور.

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