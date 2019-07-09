وزارة الثقافة تعتزم ترشيح شخصية عراقية لمنصب المدير التنفيذي لمعهد العالم العربي

2019/07/09 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عزمها ترشيح عراقي لشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد العالم العربي في باريس، وفي حال فوز المرشح العراقي ستكون هذه المرة الأولى للعراق أن يشغل هذا المنصب منذ تأسيس المعهد.

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