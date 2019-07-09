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صحيفة: مصر توقف ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس


صحيفة: مصر توقف ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس
2019/07/09 | 18:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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