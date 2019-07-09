2019/07/09 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقدت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبنك اعادة التنمية الالماني (KFW) لمناقشة مشروع خلق فرص عمل للباحثين عن العمل.وقال مدير عام الدائرة المهندس عمار عبد الواحد، في بيان تلقته “خطوة برس” إن “المشروع يتضمن إطلاق صندوق دعم المشاريع من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تبحث مع الهجرة الدولية خلق فرص عمل للنازحين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تبحث مع الهجرة الدولية خلق فرص عمل للنازحين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تبحث مع الهجرة الدولية خلق فرص عمل للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).