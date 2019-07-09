2019/07/09 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد مصدر في الجمارك الإيرانية أن حجم التبادل التجاري عبر منفذ باشماق الحدودي مع إقليم كردستان العراق بلغ 1.151 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن مدير مصلحة الجمارك في محافظة كردستان غربي إيران، بختيار رحماني بور، أكد أن حجم الترانزيت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عبر منفذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: اكثر من مليار دولار حجم التبادل التجاري مع كردستان العراق خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة وكالة خطوة برس.

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