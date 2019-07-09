2019/07/09 | 18:40

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تدمير عشرات الأنفاق السرية والمضافات ضمن عمليات “إرادة النصر” غربي الانبار

الثلاثاء

09

تموز

2019 :

06:19 pm

28

تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية "إرادة نصر" في المناطق

الصحراوية التي تربط محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وصولا الى

الشريط الحدودي مع سوريا محققة المزيد الانجازات . القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي اكد إن القوات الأمنية وبمساندة

طيران الجيش تمكنت من تدمير العشرات من الانفاق السرية والاستيلاء على

أسلحة وذخائر متنوعة بحملة ارادة النصر ، فضلا عن تدمير عدد كبير من

المضافات والسواتر الترابية والكهوف التي تستخدم في عمليات الاختفاء .

واضاف أن الحملة مازالت مستمرة بالتزامن مع قيام طيران الجيش بقصف

مواقع ذات تضاريس معقدة يصعب على القوات البرية الوصول اليها ، موضحا

ان القوات الامنية طهرت مساحات واسعة من المناطق الغربية.

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