مصدر سياسي:اتفاق بين رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وورئيس كتلة النصر حيدر العبادي على استبدال وزير الاتصالات

2019/07/09 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق تم بينه ورئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي على استبدال وزير الاتصالات نعيم الربيعي بوزير من ائتلاف النصر.….واكد المصدر السياسي لوكالة وطن للأنباء” إن ائتلاف النصر بزعامة العبادي يعتبر وزارة الاتصالات من حصته وأن تنصيب الوزير الحالي يعد خرقا […]

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