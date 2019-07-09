2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DT19wJTMJQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع محافظ صلاح الدين عمار جبر .. الجزء الثاني - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء الاعلامي نجم الربيعي مع محافظ صلاح الدين عمار جبر .. الجزء الثاني - من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).