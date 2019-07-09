هيئة الحج تعلن إطلاق تطبيق “الحاج العراقي” لأجهزة الهواتف الذكية

2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، عن تطبيق “الحاج العراقي” لأجهزة

الهواتف الذكية للتواصل مع الحجاج ورفع الوعي لديهم.

وقال

المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، انه “في اطار مسؤولياتها تجاه ضيوف الرحمن حرصت الهيئة على تطوير

وتنفيذ مشاريع تقنية تواكب من خلالها مسيرة النهضة في كافة خدماتها المقدمة

للحجاج”.

وأضاف

ان “الهيئة أنتجت تطبيق الحاج العراقي لأجهزة الهواتف الذكية، يقدم حزمة من

الخدمات التي يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم في الديار المقدسة، وتوفير المعلومات

الإرشادية والتوعوية، وتعزيز التواصل المباشر بين الهيئة وكوادرها والحاج

العراقي”.

وأشار

الكناني إلى ان “التطبيق يقدم خدمات مهمة جدا للحاج، أبرزها، معرفة منح

التأشيرة حال صدورها، خارطة الحدود الشرعية للمشاعر المقدسة، مواقع سكن الحجاج ب‍المدينة

المنورة ومكة المكرمة، شرح أعمال وواجبات الحج والعمرة خطوة بخطوة، وغيرها من

التفاصيل”.

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