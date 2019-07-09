الناصري يقدم طعنا بقرار اقالته

2019/07/09 | 18:42

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بغداد : سومر نيوز

اعلن محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري، الثلاثاء، تقديمه طعنا رسميا أمام المحكمة الإدارية بقرا...

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