2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

تحدثت صحيفة خليجية نقلاً مصادر مصرية عن أنباء توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).