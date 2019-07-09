عمليات نينوى للحشد الشعبي: هدفنا الوصول إلى النقطة النهائية في الجزيرة الكبرى

2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي رائد الكروي، الثلاثاء، تحقيق اهداف عملية إرادة النصر في محور نينوى، مبينا أن جبهة العمليات العسكرية امتدت لعمق 83 كم.وقال الكروي في تصريح لموقعنا، ان "محور نينوى للحشد في العمليات كان بطول 40 كم وعمق 83 في الحد الفاصل بين الانبار ونينوى وتم تدمير أكثر من 20 ...

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