قيادة عمليات الحشد بالبصرة تفتتح دورات تقوية لأبناء الشهداء ضمن حملة حفظ الأمانة (صور)

2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت قيادة محور الحشد الشعبي في محافظة البصرة، الثلاثاء، دورات تقوية للمراحل الابتدائية شملت أبناء وبنات شهداء الحشد الشعبي.وقال قائد عمليات الحشد مهدي صالح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "هذه الدورات تأتي ضمن حملة حفظ الأمانة التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي بعد الانتصار على زمر داعش والتي تم التوجيه بها من لدن المرجعية ...

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