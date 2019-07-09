تخصيص مليار و 300 مليون دينار لتأهيل طريق حيوي غرب ألانبار

2019/07/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ألانبار… أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الثلاثاء، تخصيص مليار و 300 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل طريق حيوي في المناطق الصحراوية.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ ان “حكومة الانبار المحلية خصصت مبلغ مليار و 300 مليون دينار لإعادة اعمار وتأهيل طريق الدولاب بقضاء الذي يربط القضاء بمدن الانبار ضمن خطة اعادة اعمار […]

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