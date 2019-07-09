2019/07/09 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدراجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة ليلا وقال الدخيلي في بيان، انه” تقرر حظر سير الدراجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة ليلا”.واضاف ان” القرار جاء نتيجة لما يسببه اصحاب الدراجات النارية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تمنع سير الدراجات والستوتات بعد الساعة العاشرة ليلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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