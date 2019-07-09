المالية النيابية: فؤاد حسين خرق القانون باقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي

2019/07/09 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن وزير المالية فؤاد حسين خرق القانون بعد اقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي، فيما بينت أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن بفقراته عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لخفض الديون الخارجية.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيجري استضافة […]

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