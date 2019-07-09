2019/07/09 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي يعلن وضع آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة .

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