2019/07/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية شرطة محافظة الديوانية ،الثلاثاء، بإلقاء القبض على اربعة من مروجي الحبوب المخدرة في عملية أمنية إستباقية ضمن مركز المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 من مروجي المخدرات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 من مروجي المخدرات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).