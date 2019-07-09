2019/07/09 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، مؤتمرا أمنيا في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى بعد استغاثة الاهالي بقوات الحشد الشعبي من اجل تأمين مناطقهم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إنه بعد مناشدة وجهاء وعشائر قرية أبو حنطة وضفاف نهر ديالى واستغاثتهم بالحشد الشعبي بعد تعرضهم لهجمات تخريبية لآلياتهم الزراعية وزرع العبوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يرعى مؤتمرا أمنيا في جلولاء بعد استغاثة الاهالي به لحمايتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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