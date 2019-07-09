شرطة ديالى: العام الحالي سيشهد فتح جميع الطرق المغلقة بالمحافظة

2019/07/09 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… أفاد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الثلاثاء، بأن عام 2019 سيشهد فتح كافة الطرق ورفع جميع الكتل الكونكريتية في المحافظة.وقال العبادي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “الأجهزة الأمنية في ديالى منها قيادة الشرطة تسعى لفتح كافة الطرق المغلقة نهاية العام الجاري ورفع جميع الكتل الكونكريتية […]

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