المالية النيابية: فؤاد حسين خرق القانون باقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي

2019/07/09 | 19:46

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بغداد : سومر نيوز

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن وزير المالية فؤاد حسين خرق القانون بعد اقتراضه 200...

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