2019/07/09 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، ان اللجنة التي شكلتها رئاسة البرلمان وصدر الامر النيابي رقم (108) لتدقيق الاسئلة النيابية ، تعرقل مسار العمل الرقابي لأعضاء المجلس.وقال المحمداوي في بيان صحافي أن” صدور الامر النيابي (108) من مجلس النواب الذي ينص على تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس النواب رئاسةً وعضوية امناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي:لجنة الامر النيابي (108) تعرقل مسار الرقابة البرلمانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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