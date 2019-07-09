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التعادل السلبي يؤجل تتويج الشرطة بلقب الدوري العراقي

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التعادل السلبي يؤجل تتويج الشرطة بلقب الدوري العراقي

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 19:11

نادي الشرطة العراقي

فرض فريق النجف التعادل السلبي من دون اهداف على ضيفه الشرطة، في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر الحذر على اغلب مجريات المباراة، حيث ظل اللعب محصوراً في وسط الملعب مع هجمات خجولة لكلا الفريقين لتنتهي المواجهة سلبياً من دون اهداف.التعادل عزز صدارة الشرطة برصيد 86 نقطة، فيما بلغ النجف النقطة 39 في المركز الخامس عشر.

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