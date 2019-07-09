2019/07/09 | 19:47

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مصادر: صفقة بين "خميس الخنجر" و "فالح الفياض"..



وزارة التربية مقابل مناصب في نينوى

كلمة -

متابعة

كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل صفقة بين

المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر وتحالف العطاء برئاسة فالح

الفياض بشان حقيبة وزارة التربية.

وقالت المصادر في خبر أوردته وكالة موازين نيوز وتابعه موقع

كلمة الإخباري ان "الصفقة تتضمن تنازل الخنجر عن وزارة

التربية لكتلة العطاء، مقابل حصول المشروع العربي على مناصب في

نينوى".

واضافت، ان "محافظ نينوى منصور المرعيد سيسهل تولي مرشحي الخنجر

المناصب في نينوى"، مبينة ان "اللجوء الى هذه الصفقة بعد رفض مرشحيه

كتلة الخنجر لوزارة التربية من قبل النواب".

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