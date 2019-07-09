عضو غرفة التجارة بالسليمانية: لا يمكن فرض الحظر على إيران

2019/07/09 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الغرفة التجارية في محافظة السليمانية العراقية "وصفي خليل اسماعيل" إنه نظرا للقدرات المتوفرة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يمكن فرض ال...

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