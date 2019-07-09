حزب العمال يطالب باستفتاء جديد حول بريكست وسيصوت للبقاء في الاتحاد الاوروبي

2019/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى زعيم حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الثلاثاء رئيس الوزراء المحافظ المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست مؤكدا أنه سيسعى من جهته للبقاء

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