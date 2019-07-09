2019/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم كتائب حزب الله محي الدين: اميركا تتدخل في مجرى التحقيقات بملف قائد عمليات الانبار وتمارس ضغوطا على اللجنة التي شكلها وزير الدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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