الحشد والجيش ينفذان عملية تمشيط وتطهير في ديالى

2019/07/09 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية تمشيط وتطهير في منطقة حلوان، فيما أكدت إمكانية قوات الحشد في تطهير منطقة الزور التي تعتبر أكثر منطقة ينشط فيها “داعش”.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والفرقة

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