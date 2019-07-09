2019/07/09 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل اليوم الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه الرسمي ببغداد السيد فضل فرج الله رئيس شبكة الإعلام العراقي، وجرى خلال اللقاء سبل تطوير عمل الشبكة وتفعيل أداء ودور الإعلام بشكل عام وضرورة نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب وتوعية المجتمع بما يؤمن التصدي للافكار المتطرفة ومحاربة الفساد وترسيخ قيم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع رئيس شبكة الإعلام العراقي و أهمية التركيز على الخطاب الوطني واعتماد الحيادية والتوازن في عمل الشبكة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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