2019/07/09 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادل عبد المهدي:

وضعنا آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة

حسمنا اكثر من نصف أعداد المناصب بالوكالة وسيتم تثبيتهم

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي: وضعنا آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي: وضعنا آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).