عادل عبد المهدي:الصفحة الأولى من “إرادة النصر” تكللت بالنجاح التام

2019/07/09 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الصفحة الأولى من عمليات “إرادة النصر” تكللت بالنجاح التام، مشيرا إلى أن الإرهاب انحسر كثيرا.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ، إن “الصفحة الأولى من عمليات “إرادة النصر” تكللت بالنجاح التام”.وأضاف عبد المهدي، أن “الإرهاب انحسر كثيرا ونحاول تدميره بشكل

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