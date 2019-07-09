عبد المهدي : بدأنا تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي

2019/07/09 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي البدء بتنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي ./ انتهى

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