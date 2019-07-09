2019/07/09 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان مجلس مكافحة الفساد سيفتح ملفات تهريب النفط ‏والمخدرات./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي : مجلس مكافحة الفساد سيفتح ملفات تهريب النفط والمخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي : مجلس مكافحة الفساد سيفتح ملفات تهريب النفط والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).