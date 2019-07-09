قيادي تركماني : مجلس الأمن يقود مؤامرة ضد كركوك

2019/07/09 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن مؤامرة يقودها مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق لإعادة البيشمركة لكركوك، فيما بين أن إعادة هذه القوة الى المحافظة ستكون بداية أزمة وفتنة جديدة.وقال جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس الأمن الدولي يقود مؤامرة […]

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