الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية تمشيط وتطهير في ديالى

2019/07/09 | 19:55

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية تمشيط وتطهير في منطقة حلوان، باسنا...





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