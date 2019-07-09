بلومبيرغ: الطلب على ميناء الفجيرة الإماراتي تراجع بعد هجوم الناقلات النفطية

2019/07/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ،الثلاثاء، أن الطلب على خدمات تموين السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، تراجع بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط التي شهدتها منطقة الخليج العربي خلال الشهرين الماضيين.

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