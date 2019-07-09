مجلس محافظة البصرة: ماضون بمشروع الاقليم وهذا ما ننتظره كاشفا عن الخطوة الاولى للبدء بالمشروع

2019/07/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، الثلاثاء، إن مشروع الاقليم مازال قائما حتى اللحظة، محددا موعد البدء بـ”المشروع” بعد صدور المقترحات من الحكومة المحلية وكذلك مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر.

وأشار البزوني في حديث ، اليوم (9 تموز 2019) إلى أن “مشروع تحويل محافظة البصرة الى اقليم مازال قائما حتى اللحظة، وانهم ماضون في هذه الخطوة”.

وزاد أن “مشروع تحويل البصرة الى اقليم ينتظر مقترحات الحكومة المحلية وكذلك قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن”.

وبشأن الدرجات الوظيفية لمحافظة البصرة، أكد البزوني أن “الحكومة المحلية غالبا ما تصطدم بقرارات الحكومة الاتحادية في هذا الملف”، مؤكدا “حاجة المحافظة الى صلاحيات أوسع من اجل خدمة سكانها”، على حد تعبيره.

وحسب الدستور العراقي، فإنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب يتم الاستفتاء عليه، ويقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات أو من خلال طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.

وقدم مشروع إقليم البصرة رسميا في الثالث من الشهر الجاري إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفي حال الموافقة عليه سيرسل خلال 15 يوما إلى مفوضية الانتخابات لتحدد بدورها موعدا للاستفتاء عليه.

وصوت مجلس محافظة البصرة، في 1 نيسان 2019، بالأغلبية على إنشاء إقليم البصرة، معتبرين ان هذه الخطوة جاءت لخدمة أهل البصرة وليس لتقسيم العراق.

المصدر: مراسلتنا في البصرة زينب التميمي

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