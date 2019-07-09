2019/07/09 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر نادي ريال مدريد، بياناً رسمياً بشان مستقبل الحارس لوكا زيدان، نجل مدرب الفريق زين الدين زيدان.وذكر ريال مدريد في بيان مقتضب ترجمته السومرية نيوز، ان “ريال مدريد وافق على نقل اللاعب لوكا زيدان لنادي ريال ريسينج سانتاندير للموسم المقبل، حتى 30 حزيران 2020”.وانضم لوكا إلى أكاديمية شباب ريال مدريد في سن السادسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجل زيدان يغادر ريال مدريد الى دوري الدرجة الثانية الاسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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