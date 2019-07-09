الزوراء يشارك في البطولة العربية للاندية الابطال 2020

2019/07/09 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نادي الزوراء الرياضي، خبراً ساراً قبيل مباراة الكلاسيكو امام القوة الجوية ضمن الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.وتسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم، كتاباً من الاتحاد العربي، يؤكد فيه موافقته على مشاركة الزوراء في بطولة الاندية العربية (كأس الملك محمد السادس) لموسم 2019/ 2020.وطالب الاتحاد العربي،

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