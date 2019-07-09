2019/07/09 | 20:02

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. عبد المهدي: قررنا عدة توصيات منها تصدير النفط الى الاردن وسوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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