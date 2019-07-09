2019/07/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً , ادارة القوة الجوية تعلن عن تجديد تعاقدها مع المدرب ايوب اوديشو بعد مباراة الكلاسيكو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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